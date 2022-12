Carceri | Casini | ' collegare certezza pena a rieducazione | specie per minori'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La giustiziale sta soffrendo in Italia. Le cause sono note: insufficienza di agenti di polizia penitenziaria, insufficienza di operatori, sovraffollamento e mancanza di risorse. È necessario che i fatti del Beccaria, che in qualche misura hanno avuto eco anche nel carcerele di Bologna al Pratello, siano lo spunto per fare riflettere la politica; tutta la politica, maggioranza e opposizione. Dividersi su questi temi rischia di essere puro sciacallaggio. Per quanto mi riguarda, ladellasi devealla sua funzione rieducativa. Sennò si rischia di essere addirittura disumani. Non possiamo lasciare andare definitivamente allo sbando i giovani che hanno sbagliato". Lo ha detto Pier Ferdinandoall'uscita del carcere ...

La Svolta

Non ho capito bene sesia del Pd, mi pare di sì, lo hanno eletto senatore a Bologna, credo. ... le, fatemelo dire: vanno abolite. E la sinistra non sarà mai vincente - nel senso di ...Se calcoliamo che lesono popolate soprattutto da poveri, questi non possono permettersi ... dove ci sono scuole frequentate al 95% da ragazzi di famiglie arabe, succedono un sacco di... Ultimo'ora: Carceri: Casini, 'collegare certezza pena a rieducazione ... Non possiamo lasciare andare definitivamente allo sbando i giovani che hanno sbagliato”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini all’uscita del carcere minorile del Pratello. Nella sua visita è stato ...Non ci sarà un nuovo processo per Antonio Logli, l'elettricista pisano detenuto per la condanna in via definitiva a 20 anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere dopo essere stato riconosc ...