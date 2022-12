BOclassic 2022 in tv | data | orario e diretta streaming | Running Presente Crippa

OA Sport

Sul fronte femminile , invece, tutto lascia presagire a un duello stellare tra Dawit Seyaum e Margaret Chelimo Kipkemboi . L'etiope, trionfatrice nella passata edizione e bronzo iridato sui 5000 metri,...Favoriti per la vittoria anche il keniano Amos Kipruto (vincitore maratona di Londra) e gli ugandesi Oscar Chelimo (primo alla2020 e bronzo mondiale in carica dei 5000) e Martin ... Atletica, BOClassic 2022: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà. C'è Yeman Crippa! Bolzano – Un anno così, una stagione tanto speciale, come concluderla se non in gara Bolzano è BOclassic per la 48esima edizione, l'evento di San Silvestro che chiude ufficialmente il calendario del 2022 e che ...