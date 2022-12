Al Nassr | oltre a Ronaldo è pronto un altro colpo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'Alè già in vetta al campionato saudita eppure promette di rinforzarsi ancora. In attesa della risposta di Cristiano...

Agenzia ANSA

Ma l'Al, a cui i soldi non mancano senz'altro, avrebbe anche altri obiettivi di mercato.a CR7, vorrebbe portare a Riad anche due giocatori che hanno fatto la storia del calcio spagnolo, ...I Blues sono pronti a versare al Benfica circa 120 milioni per la clausola di rescissione, molto meno, peraltro, di quanto avrebbe offerto all'anno l'Ala CR7. Nel più 'modesto' ... Mercato: l'Al Nassr oltre a CR7 vuole anche Sergio Ramos Dopo un divorzio chiacchierato e discusso con il Manchester United e un Mondiale in chiaro scuro, Cristiano Ronaldo è pronto a volare in Arabia Saudita. Il fenomeno portoghese ex ...Il portoghese saluta il Vecchio Continente: giocherà per i prossimi due anni e mezzo con il club della città di Ryadh, guidato da Rudi Garcia.