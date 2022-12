Addio a Giovanni Pezzoli | batterista e cofondatore degli Stadio | Ci hai fatto divertire

RaiNews

Nel marzo del 2016, poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone "Un giorno mi dirai",Pezzoli era stato colto da un grave malore mentre si trovava in vacanza in ...a Pelé, leggenda del calcio mondiale. Aveva 82 anni, era ricoverato all'Albert Einstein di São ... tra questiTrapattoni . Cento canzoni (due le incise lui stesso, nel 1969, assieme alla ... Addio a Giovanni Pezzoli, cofondatore degli Stadio. Il cordoglio della band sui social Il gruppo sui social: «Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire» ...Non ce l’ha fatta Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio. Pezzoli, 70 anni, è morto alle 21 di giovedì 29 dicembre. L’annuncio è stato dato dal gruppo tramite la pagina Facebook ...