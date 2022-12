SuperG di Bormio | è sempre Odermatt | quinto centro stagionale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Fenomeno. Marcoin un solo colpo fa il vuoto neldie in classifica generale di Coppa del Mondo. Lo svizzero campione in carica, dopo il quarto posto di ieri in discesa, ...

Agenzia ANSA

Fenomeno. Marco Odermatt in un solo colpo fa il vuoto neldie in classifica generale di Coppa del Mondo. Lo svizzero campione in carica, dopo il quarto posto di ieri in discesa, pennella un supergigante perfetto per linee e velocità, rifilando ...Primo degli italiani Christoph Innerhofer, 19°.- Marco Odermatt ha vinto ilmaschile disputato a. Lo svizzero ha chiuso la gara in 1'29"27, precedendo l'austriaco Vincent Kriechmayr (1'29"91) e il connazionale Loic Meillard (1'30"49). Quarto l'austriaco Daniel ... Cdm: Odermatt domina superG Bormio, male Italia - Sci 'Chiudiamo questa pagina e pensiamo all'anno prossimo'.BORMIO (ITALPRESS) - 'Gara veramente difficile, forse la più difficile di sempre'. Lo ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Lo svizzero Marco Odermatt si aggiudica il super gigante di Bormio, davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr e all'altro svizzero Loic Meillard. Fuori pista Dominik Paris,.