Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Anche peril 2022 si chiude con la fine della sua lunga storia d’amore con ildi suo. Questa volta è per sempre e l’ex gieffina arriva arlo sui social, promettendo a tutti ma soprattutto a se stessa di nonchiede a tutti di non preoccuparsi perché è consapevole della scelta fatta, perché spiega il significato di amare ed è chiaro che la sua accusa è contro l’ormai ex compagno.spiega tutto e con molta chiarezza in un lungo post, spiega cheildel, che non ci saranno altre possibilità.annuncia la ...