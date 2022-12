Non ne ho bisogno Ilaria D' Amico crolla in lacrime davanti a Peter Gomez

Sportitalia

Ilaria D'Amico in lacrime. È accaduto a La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez in onda sul Nove. Qui la giornalista ha ripercorso i 24 anni di carriera, ma anche il difficile lutto ...Per farlo, hadegli alleati di governo, i quali " consapevoli di essere cruciali " lo hanno fatto faticarepoco, avanzando richieste su richieste, con infiniti appetiti che Netanyahu ha ... Renzi, basta piangere sugli aiuti al calcio. Firenze non ha bisogno di ... ROMA (ITALPRESS) – “Sono assolutamente determinato e contento. In un momento difficile di crisi economica, abbiamo approvato una manovra che non fa miracoli, ma dà soprattutto a chi ha più bisogno, pa ...La situazione epidemiologica in Cina preoccupa. In Italia, però, è tutto sotto controllo, assicura Giorgia Meloni in conferenza stampa, spiegando ...