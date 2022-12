Napoli | Silvestro Fi | “Tasse ai massimi storici | disastro Manfredi”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto‘ha fatto un bel regalo di fine anno a tutti i napoletani: gli aumenti die imposte a danno della città. – dichiara il senatore di Forza Italia Francesco– Come per l’aumento delleper viaggiatori e turisti e l’aumento dell’Irpef a tutti i cittadini. Questo è il risultato della manovra finanziaria approvata nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale di. In questi mesi hanno ricevuto fondi senza però migliorare nessun tipo di servizio offerto. Anzi, sono stati capaci solo di aumentarsi gli stipendi e adesso hanno pensato bene di vessare i loro concittadini portando leal massimo storico. – commenta Francesco– Concontinua una brutta stagione politica per ...

Napoli Metropoli

All'ospedale Cardarelli ditutto è pronto per l'eventuale emergenza sanitaria in occasione dell'ultimo giorno del 2022, dovuta soprattutto ai festeggiamenti con l'utilizzo di botti. 'Fatti furbo a Capodanno, non iniziare ...Buone notizie da ANM per la notte di San: al servizio non stop della Metropolitana Linea 1 e della Funicolare Centrale si aggiunge ...management aziendale nei confronti della città die ... Azzeramento vertici partecipate Napoli: Silvestro (Fi), odg nomine va ... All’ospedale Cardarelli di Napoli tutto è pronto per l’eventuale emergenza sanitaria in occasione dell’ultimo giorno del 2022, dovuta soprattutto ai festeggiamenti ...Sapete cosa fare e dove trascorrere Capodanno in Italia o in Europa Ecco gli eventi nelle piazze delle più belle città italiane e europee!