Meteo | in Lombardia persiste nuvolosità ma aumentano temperature

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Tra oggi e domani, in, il transito di una debole saccatura la cui parte attiva resta a nord delle Alpi determinerà nubi basse e foschia in estensione anche ai rilievi con deboli precipitazioni sui settori meridionali ed orientali. Queste le previsionicontenute nel bollettino diffuso da Arpa. A partire da sabato, un flusso sudoccidentale ancora umido, ma molto mite in quota, manterrà unadiffusa, portando però un aumento dellee, progressivamente, la possibilità di deboli precipitazioni o pioviggine, in particolare tra lunedì e martedì.

IL GIORNO

T ra giovedì e venerdì invece il passaggio di una modesta perturbazione atlantica riporterà qualche pioggia dalla Liguria verso bassa, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia . Il tempo ...Vediamo nel dettaglio le previsionisullacon focus in particolare per la città di Milano .Milano oggi Al mattino avremo molte nuvole su tutta la regione con possibili deboli ... Previsioni meteo Lombardia: neve a fine anno Ecco dove e quando Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia. A partire da sabato, un flusso sudoccidentale ancora umido, ma molto mite in quota, manterrà una nuvolosità diffusa, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...