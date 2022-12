LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | comanda Dubovska su Gritsch | si parte con le top15

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Sara Hector arriva a metà pista con 22 centesimi da recuperare, diventano poi 26 e conclude seconda a soli 7! Che beffa per la svedese. Al via ora la norvegese Mina Fuerst Holtmann, 14a dopo la prima manche con 7 centesimi di vantaggio. 18.59 La classifica vede al comandoin 1:45.33 con 33 centesimi su(Aut) e 65 su Smart (Can). Quarta Bostroem Mussener (Sve) a 81, quinta Noens (Fra) a 88. 18.58 La francese Nastasia Noens lascia decimi porta dopo porta e non va oltre la quinta posizione a 88 centesimi da. Si prepara Sara Hector, 15a a metà gara con 4 centesimi da difendere. 18.56 La ceca Martinaimpressiona e aumenta fino a 1.22, poi sbaglia tutto nel finale e mantiene soli 33 centesimi. Prima, ma che ...

16.11 Fuori anche Lara Colturi, errore alla terza porta per lei. 16.10 Errore per Gulli che deve tornare indietro per rimanere nella pista. Rossetti rimane dunque l'unica speranza per l'ingresso in ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta SALTO CON GLI SCI - E' tutto pronto per la 71ma edizione della Tourneé dei Quattro Trampolini. Prima gara LIVE in diretta web da Oberstdorf.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Si ripartirà dunque alle 18:30 con Mikaela Shiffrin in fuga verso la tripletta a Semmering e soprattutto verso lo storico traguardo delle 80 vittorie in Cop ...