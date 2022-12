L’addio a Pelé del Santos | sua unica squadra in Brasile | la dedica e una settimana di stop totale per lutto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Eterno». Con una sola parola ilcommenta la morte di, scomparso oggi, 29 dicembre, dopo un lungo periodo di degenza causato dall’aggravamento del tumore al colon contro cui lottava da tempo. Il club in cui “O Rey” ha giocato per vent’anni fino al 1975, senza mai cedere alle lusinghe milionarie di mezzo mondo, ha decretato sette giorni diin cui tutte le attività si fermeranno. Uno sfondo nero e una corona illuminata da un fascio di luce: l’immagine postata dalcelebra il re del calcio mondiale con l’unico simbolo che lo rappresenta. Poco prima una nota diffusa dal club ha inveceto un più lungo ricordo al suo campione: «Con profonda tristezza viviamo la scomparsa del miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, l’uomo che ha portato nel mondo il nome dell’Alvinegro ...

RaiNews

Primo personaggio sportivo intorno a cui e' stato realizzato un videogioco, Pele''s Championship Soccer; ambasciatore delle Nazioni Unite per'ecologia e'ambiente; Da anni lotta per'educazione ...Un sempliceall'eterno Renon sarà mai abbastanza per ...'affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ... Addio a Pelé, il mondo piange il Re del calcio