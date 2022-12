Dai lager ai corpi in soffitta | la strana storia del killer strabico | Fritz Honka

ilGiornale.it

Nel Mediterraneo ne sono morte quasi 1400, soltanto in questo anno, più di 23mila sono state ricatturate dalla Guardia costiera libica e ricacciate neiquali avevano cercato di fuggire. Una ...Una vera e propria opera d'arte, apprezzata sia dal parroco chetanti fedeli presenti, che ... Tra le altre cose il maestro Denti, durante la Grande Guerra, fu prigioniero neldi Celle e ... Dai lager ai corpi in soffitta: la strana storia del "killer strabico", Fritz ... È morta a Londra all'età di 100 anni Zdenka Fantlova, attrice e scrittrice protagonista di una delle più incredibili storie di sopravvivenza durante la Shoah ...Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato due luoghi in cui Sant'Egidio organizza i pranzi con profughi, anziani, senza dimora, famiglie, bambini e adolescenti dei quartieri periferici, rom. (ANS ...