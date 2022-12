Crippa punta alla matatona da 42 chilometri. 'L'obiettivo è stare sotto 2 ore e 10''

Leggi su agi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - L'Italia dell'atletica leggera nel prossimo futuro potrebbe avere un nuovo maratoneta di spessore: è Yeman, campione europeo in carica dei 10.000 metri che nel 2023 sbarcherà sui 42e 195 metri. "Mi aspetto molto dall'esordio in maratona il 2 aprile a Milano, dove spero di correrele 2 ore 10 minuti": è quanto rivelato daall'AGI, a margine della presentazione della 'BOclassic', tradizionale evento podistico che il 31 dicembre si svolgerà per la 48esima edizione nel centro storico di Bolzano con tanto di attraversamento tra le bancarelle del caratteristico Mercatino di Natale. "L'importante sarà avere un approccio soft per non odiare la maratona ed abituarsidistanza - ha aggiunto il mezzofondista azzurro che nell'agosto scorso è stato anche bronzo europeo ...