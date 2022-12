(Di giovedì 29 dicembre 2022) () – “Ho appreso dadel provvedimento del gip di Venezia di trasmissione degli atti a quella procura perché provveda all’iscrizione nel registro notizie di reato del pm Letiziaper frode processuale in relazione alla conservazione dei 54 campioni residui di dna rinvenuti sugli indumenti indossati daGambirasio”. Lo riferisce ildiAntonio Chiappani che interviene così sull’ultima pronuncia conseguenti alle mosse difensive di Massimo Bossetti condannato on via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate. “Resto francamenteche dopo 3 gradi di giudizio, dopo 7 rigetti dei giudici disia all’analisi che alla verifica dello stato di conservazione dei reparti e dei ...

Adnkronos

La tramissione degli atti alla Procura perché proceda all'iscrizione nel registro degli indagati della pm del, Ruggeri, che non era mai stata indagata, per il gip è l'unico 'provvedimento ...Delitto: la pm delindagata . Il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha disposto l'iscrizione nel Registro degli indagati per frode processuale o depistaggio per il pm del, a conclusione dell' udienza di opposizione all'archiviazione presentata dai legali di Massimo Bossetti dei presidente della Corte d'assise di Bergamo e di una cancelliera. La vicenda ... Caso Yara, procuratore Bergamo cita AdnKronos: "Sorpreso da indagine su pm Ruggeri" AGI - Frode processuale e depistaggio: con queste accuse il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati per la pm di Bergamo del caso Yara Gambirasio, ...