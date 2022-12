Caso | Il Napoli ha espresso un calcio meraviglioso in Italia e in Europa | su Inter-Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Mimmo, ex calciatore, èvenuto a "1 Football Club" su 1 Station radio, ecco le sue parole: Cosa bisogna aspettarsi dalla rirpesa della Serie A? "Se si potesse saperlo, saremmo tutti dei maghi... Due mesi sono lunghi, la pausa Mondiali harotto la marcia trionfale del. Quest'ultimo, tuttavia, non avrà problemi mentali per il suo vantaggio in classifica, mi auguro comunque che non commetta nessun passo falso. La squadra azzurra haunine inin modo convinto e concreto, ci sono tutti i presupposti per procedere lungo questa scia. Ma saranno le partite a rivelarci le condizioni delle formazioni alla ripresa del campionato. È lecito comunque porci delle ...