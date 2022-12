Antonella Clerici sulla neve | scia e mostra il suo totale relax nella spa

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è in vacanza, ha scelto le Dolomiti, ha scelto di trascorrere il Capodanno al freddo, che lei adora. Bellissima in tenuta sportivae saluta i suoi follower. Finalmente per la conduttrice una lunga vacanza in montagna, senza dovere pensare alle paure che hanno angoto tutti negli ultimi due anni. “Oggi sci, sole,, famiglia e amici” ma a questo punto sorge il dubbio chesarà in montagna solo due giorni pronta a tornare a casa per festeggiare nel bosco il suo Capodanno 2023. Di certo ci racconterà altro con le prossime storie. E’ sempre mezzogiorno oggi non è andato in onda ma ...

Liberoquotidiano.it

Domani - venerdì 30 dicembre - una 'preview' con immagini di archivio sarà trasmessa da Rai1 nel corso della trasmissione "È sempre mezzogiorno", condotta da(dalle 12). Questa ...fa spazio a Giorgia Meloni, almeno per oggi. Oggi, giovedì 29 dicembre, È sempre mezzogiorno non andrà infatti in onda come sempre su Rai 1. In mattinata è prevista la conferenza ... Antonella Clerici, la frase che ferma lo studio: "Ti piace il cotechino" Antonella Clerici fa spazio a Giorgia Meloni: oggi giovedì 29 dicembre il cooking show è saltato per il collegamento speciale in diretta con la Camera ...Il programma concotto da Antonella Clerici si ferma, brutte notizie in arrivo per tutti i fan di È sempre mezzogiorno, ecco cosa sta succedendo in questi ultimi giorni. Sono trascorsi tre anni dal pri ...