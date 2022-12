Sissi Canale 5 | Désirée Nosbusch | chi è l’attrice che fa l’arciduchessa Sofia?

Tvblog

... mercoledì 28 dicembre 2022 andrà in onda su5 per la prima volta la seconda stagione di. Continuano le avventure della principessa dell'Impero Austro - Ungarico e della sua incredibile ...Dove vedere serie tv2, streaming gratis prima puntata e diretta tv5 La serie tv2 sarà trasmessa in televisione su5 a partire dal 28 dicembre in tre puntate. Sarà ... Sissi 2 stagione su Canale 5: puntate, cast, location e dove vedere la seconda stagione della serie tv sull’Imperatrice d’Austria-Ungheria Scopri quando va in onda su Canale 5 Sissi 2 stagione, la serie tv che racconta la storia d'amore tra Sissi e Franz!Dopo il successo della prima stagione, la fiction Sissi torna in prima serata su Canale 5 dal 28 dicembre 2022 ...