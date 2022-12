Sci alpino | Goggia protagonista a Foppolo | per lei allenamenti in pista e selfie con i tifosi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo aver trascorso il Natale a casa con la famiglia, Sofiaè subito tornata inper preparare al meglio i prossimi impegni di Coppa del Mondo. Nella giornata odierna di mercoledì 28 dicembre, la campionessa bergamasca si è allenata sulle piste da sci di. Il programma ha visto un riscaldamento alle 8.30 sullalibera della Quarta Baita, poi qualche discesa in Val Carisole e infine le prove tra i paletti sullaMontebello, sempre affiancata dall’allenatore Luca Agazzi. La presenza di Sofia ovviamente non è passata inosservata, tanto che una folla disi è radunata per salutare l’azzurra e scattare deicon lei.tornerà ad allenarsi aanche nella giornata di domani, giovedì 29 ...

Mattia Casse Christof InnerhoferBORMIO " Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di. Sulla "Stelvio" l'austriaco ha chiuso in 1'5468 precedendo il canadese James Crawford (+0.40) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.68). Il primo degli italiani è Mattia Casse, nono ...la sorpresa. Giornata di allenamento a Foppolo, mercoledì 28 dicembre, per la campionessa di sci alpino Sofia Goggia. Leggi di più su L’Eco del 29 dicembre. La tre volte vincitrice della Coppa del mon ...L' Italia dello sci alpino festeggia un'atleta sul podio e un'altra in top-5 nel secondo gigante di Semmering, in Austria, che come 24 ore prima vede vincitrice l'americana Mikaela Shiffrin. A complet ...