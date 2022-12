“Sapete che mi hanno fatto?” GF Vip 7 | non c’è pace per Signorini | le accuse dal vippone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È stato uno degli ultimi concorrenti a lasciare la casa del GF Vip. Al televoto è stato eliminato da Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti che tuttora sono nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’annuncio della sua eliminazione sono arrivati i commenti dispiaciuti Luca Salatino e Oriana Marzoli, quest’ultima ha detto: “Sono dispiaciuta perché gli voglio tanto bene”. Ilin questione è Luciano Punzo, modello napoletano che nel 2017 si è aggiudicato il titolo di Mister Italia ed è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island. In quell’occasione ha conosciuto Manuela Carriero con la quale ha iniziato una relazione che è durata fino a poco tempo fa. Nelle ultime ore Luciano Punzo ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez di Novella 2000 in cui hail punto sulla sua esperienza al GF Vip tenendo però a ...

LA NAZIONE

...29 dicembre Gemelli (21 maggio - 21 giugno) La congiunzione Luna - Giove in Ariete indica un bel giovedì per spezzare il solito quotidiano ma soprattutto per lavorare a un progetto, vi ...Voiquesto mio giorno è diverso da quelli precedenti; non sono più Sommo Pontefice della Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. Sono semplicemente un ... 28 dicembre 1869, nasce la gomma da masticare. Ma sapete che ... Riascolta La storia di un musher italiano di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.E sistono due tipi di persone: coloro che approfittano delle grigliate estive per organizzare il loro ultimo dell’anno (e per dare vita ad attivissimi gruppi WhatsApp) e coloro che invece, all’alba de ...