Novak Djokovic torna in Australia | il luogo delle polemiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lo scorso anno, a gennaio, il mondo del tennis si spaccò in due per colpa di una polemica gigantesca. Motivo scatenante? Il Covid-19 e la mancata vaccinazione di. Il tennista serbo si è sempre rifiutato di ricevere il siero contro la malattia pandemica e l’si oppose, ai tempi, a un suo ingresso sul territorio nazionale. Da questa contrapposizione sono scaturite battaglie legali terminate, ovviamente, nei tribunali. Nell’occasione fu il governo dei canguri a spuntarla sullo sportivo che dovette alzare bandiera bianca abbandonando il suono. A distanza di un solo anno, l’ex numero uno del mondo è pronto are suldella polemica. Il pensiero disul ritorno indopo le ...

Rafa è tornato a parlare anche di: 'Nole è qui in Australia. Fa bene al tennis, probabilmente anche ai tifosi. I migliori giocatori in campo vincono sempre' ha concluso. Photo credit: ...L'ex osteopata di Jannik Sinner sostituisce Ulises Badio nel team del serbo Cambio nello staff di. Il 21 volte campione Slam assume Claudio Zimaglia come fisioterapista al posto di Ulises Badio come riporta Sport Klub . Zimaglia era oggi insieme aal primo allenamento ad ... L'Australia 'perdona' il no-vax Djokovic, in campo ad Adelaide