Nel 2024 il mondiale endurogp pronto a volare in Cile oltreoceano

Corse di Moto

...per Anguissa e Lobotka mentre per Zielinski siamo ai primi approcci nonostante la scadenza del... Anne per questo non ha mai spinto per andarsene nemmeno quando ha bussato la Premier League,...La Campionessa del Mondo2013 e2014, nonché argento individuale e oro con la squadra alle ...e modo di tornare in pedana dopo il parto e di mettere il mirino sulle Olimpiadi di Parigi. ... Nel 2024 verrà introdotto il limite di peso moto-pilota, la Superbike per tutti La Federazione Italiana Vela comunica che il Campionato Mondiale Giovanile 2024 è stato assegnato all’Italia. La manifestazione, che per la prima volta si disputerà nel nostro Paese, rappresenta l’eve ...La prima deadline ipotetica era stata piazzata intorno al 14 novembre, poi nel post ritiro di Malta: ora, sempre del tutto in via ipotetica, si parla del 18 gennaio, data in cui si giocherà la Superco ...