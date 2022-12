La Gazzetta dello Sport

Gli highlights della vittoria 125 - 108 dei Phoenix Suns sul parquet deiGrizzlies. Per Duane Washington Jr. 26 punti e 8 assist, inutili i 34 con ...ORLANDO - LOS ANGELES LAKERS 110 - 129 SACRAMENTO - DENVER 106 - 113 BOSTON - HOUSTON 126 - 102- PHOENIX 108 - 125 GOLDEN STATE - CHARLOTTE 110 - 105 WASHINGTON - PHILADELPHIA 116 - 111 ... Nba, Memphis-Phoenix 108-125: highlights I Lakers passano ad Orlando, i campioni in carica stendono Charlotte. Celtics e Suns superano Houston e Memphis ...Nonostante i 34 punti e i 6 assist di Ja Morant, i Grizzlies non sono riusciti a fermare i Suns già nel secondo quarto, subendo 42 punti di cui 10 in quattro minuti per il ...