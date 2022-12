MotoGP | Jorge Lorenzo | “Ducati avrà la moto migliore nei prossimi anni grazie a Dall’Igna”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Quella che sta per andare in archivio è stata indubbiamente una stagione trionfale per la, che ha festeggiato il titolo mondiale pilotiottenuto da Francesco Bagnaia a 15di distanza dall’unico sigillo iridato precedente di Casey Stoner nel 2007., ex pilota cinque volte campione del mondo, ha le idee abbastanza chiare sulle prospettive della casa di Borgo Panigale nella classe regina delmondiale: “Vedo il futuro piuttosto rosso nelle prossime stagioni, soprattutto con. Se rimarrà in, credo che avranno laper molti dei“, dichiara il maiorchino a DAZN Spagna. A proposito della situazione ...

Corse di Moto

