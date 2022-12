LIVE Biathlon | World Team Challenge 2022 in DIRETTA | inizia la mass start! L’Italia sogna in grande con Wierer Giacomel

Leggi su oasport

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 18:19PORTA A SCUOLA TUTTE! Zero anche per Voigt e Hauser, errori per Simon e Hermann. 18:18 Si rientra nello stadio, è il momento del primo poligono a terra per le donne. 18:17 Tandrevold davanti subito a fare il ritmo, pista strettissima fuori dallo stadio con qualche tratto anche ghiacciato.è in 7a posizione dopo un imbottigliamento prima di uno strappetto. 18:16 Circuito che si snoda nella prima parte all'interno dello stadio, per poi uscire nei pressi dell'arena e rientrare in prossimità del poligono. E' in corso il primo giro, con le donne in pista. 18:15 E' PARTITA LASTART DEL! Buon divertimento e buon ...