“L’hanno chiamata” Jasmine Carrisi | ritorno in televisione col botto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si torna a parlare dell’Isola dei Famosi. Sembra che tra i concorrenti di quest’anno, sia spuntato un nome che sta facendo impazzire tutti gli addetti ai lavori e non solo. Parliamo di: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Nulla di confermato per ora, ma sembra che la ragazza sia stata contattata dalla produzione del programma. Insomma, è probabile (non certo) che la figlia del cantante pugliese possa essere tra le file della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Ed è proprio la diretta interessata che al settimanale NuovoTv, avrebbe dichiarato di essere ancora indecisa se partecipare oppure evitare. “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“. Dai rumors che girano intorno a questa vicenda, sembra che la produzione vedrebbe di buon occhio una ...