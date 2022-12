Lecce | Corvino festeggiato per le 600 partite in A da direttore sportivo – ?

Fiorentina.it

Pantaleo, ds del, è stato premiato oggi per le 600 partite di Serie A alla guida dell'area tecnica di una squadra Nel corso di questa stagione Pantaleo, ds del, ha festeggiato il ...Omaggio anche per l'ex calciatore giallorosso Davor Vugrinec- Importante riconoscimento al direttore Pantaleoper le 600 partite in Serie A alla guida dell'Area Tecnica di, ... Ex viola, Corvino sarà premiato dal Lecce per le 600 partite in Serie A Riconoscimento per il direttore dell'Area Tecnica nel pre partita dell'amichevole Lecce - NK Varadzin. Omaggio anche per l'ex calciatore giallorosso Davor Vugrinec ...Calciomercato Lecce, secondo quanto riporta Sky il club giallorosso ha messo nel mirino un centrocampista della Fiorentina. Secondo l'emittente satellitare è Youssef Maleh, centrocampista marocchiono ...