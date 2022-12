Autonomia tech Ue | ecco a che punto siamo L’analisi di Marchionna Bip

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La transizione digitale e il progresso tecnologico stanno rendendo la comunicazione via satellite sempre più importante per governi, industria della sicurezza e della difesa e popolazione globale. L’Ue ha recentemente stabilito le basi per l’implementazione di un’infrastruttura di comunicazione spaziale transfrontaliera, detta GOVSATCOM, che mira a fornire servizi di comunicazione via satellite sotto il controllo civile e governativo all’Unione e alle autorità degli Stati membri. Inoltre, il programma di connettività sicura dell’Ue sta sviluppando sistemi di internet via satellite multi-orbitale per proteggere i sistemi di comunicazione basati sullo spazio e ridurre le dipendenze commerciali da terze parti. La terza costellazione di infrastrutture spaziali strategiche dell’Ue, IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security by Satellite), consentirà al Vecchio ...