Allenatore dell’ anno 2022 | la lista dei candidati

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’ IFFHS(International Federation of Football Hystory and Stattistics), l’organo della Fifa che si occupa di statistiche e record, ha reso noto l’elenco deial premio come miglior. Il vincitore, che succederà all’ex tecnico del Chelsea, sarà svelato nei primi giorni del 2023.: CHI SONO I FAVORITI? Nell’elenco figurano tanti volti noti, da Ancelotti a Mourinho, da Spalletti a Klopp. Il favorito numero uno è senza dubbio il tecnico emiliano del Real Madrid, vincitoreultima edizione della Champions League. Segue il portoghese dei giallorossi, in virtù della Conference League conquistata lo scorso maggio. Più defilati, Spalletti, per i risultati ...