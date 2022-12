Un tifoso del Newcastle strappa la maglia di Dan Burn dalle mani di un bambino VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel Boxing Day della Premier League è accaduto un episodio simile a quello di Napoli-Sassuolo, quando undel Napoli strappòdei tifosi georgiani presenti allo stadio ladi Kvaratskhelia. E’ successo al termine di Leicester-: undelè stato sorpreso are una maglietta a unseduto sugli spalti ed immortalato da uncondiviso sui social.fan trying to steal a shirt from a kid lovely Christmas spirit pic.twitter.com/BbFwJJ9iWG — John Trimble (@Jtrimble12) December 26, 2022 Lain questione appartiene a Dan, difensore del. L’aveva buttata sugli spalti ...

Bresciaoggi

Alla baseprovvedimento questorile, la condottaaccertata dai Poliziotti durante la partita di calcio in questione: il ventottenne non ha esitato ad arrampicarsi sulla ringhiera in ..."Mi raccomando, scivola e rompiti l'altro ginocchio", il commento di unpreoccupato. "La ... E c'è anche chiPolpo non ne vuole proprio più sapere: "Basta, ormai sei un influencer, non più un ... Fumogeni allo stadio, Daspo per un tifoso del Palermo Una vicenda assolutamente surreale sta spiazzando da qualche ora i tifosi del Manchester United: sul sito ufficiale della Premier League è comparsa ...La seconda esperienza di Paul Pogba alla Juventus fatica a decollare. Dopo aver passato la prima parte della stagione in infermeria, avendo rimandato l'operazione per provare a recuperare per il Mondi ...