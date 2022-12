Trasparenza | obblighi sugli incarichi interni ed esterni attribuiti dalle istituzioni scolastiche Guida per Dirigenti

Orizzonte Scuola Notizie

Il primo riguarda proprio il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e glidi pubblicità,e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ...... sulla base degli articoli 26 e 27 Dlgs 33/2013 sulla(almeno per cifre superiori a 1000 euro). Lo ricorda anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione nel suo vademecum sugli 'di ... Trasparenza: obblighi sugli incarichi interni ed esterni attribuiti dalle ... Nulla la nomina se nel verbale, o in un preventivo a esso allegato, non è specificato in maniera analitica l’importo richiesto, mediante ...Le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata potranno essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie attraverso ...