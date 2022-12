Talento immenso e tanta sregolatezza | Ricordiamo con una canzone il fantasista ex Juve morto a 49 anni

(Di martedì 27 dicembre 2022) Èa 49Fabian O’Neill, ilche ha fatto sognare tantissime generazioni di futuri calciatori. Per quanto possa sembrare una frase fatta, uscita a comando e a convenienza ogni qual volta muore un grande del pallone, ci sono davvero dei giocatori che sono già immortali in vita. Anche se non sembra, infatti, sono davvero tantissimi i calciatori professionisti che calpestano i campi di calcio di tutto il mondo. Fabian O’Neill in una partita di calcio (konic.it)Dall’Argentina al Brasile, dall’Italia a alla Russia, ci sono delle vere e proprie leggende, mai stanche di un dribbling o di una corsa di campo al cardiopalma e tra questi, un posto speciale spetta sicuramente a Fabian O’Neill, ovvero colui che fece sognare tantissime generazioni di futuri calciatori in Italia e non solo. Come recita “La leva calcistica del 68”, ...

