Soleil Sorge e Onestini | pungenti frecciatine al GF Vip | lui sbotta nella notte

Come riportato da Biccy, la sorella di Edoardo ha infatti deciso di intervenire sui social per dire la sua e attaccare nuovamente Antonella : Leggi anche Luca Onestini controdopo la ...... Sonia Bruganelli è mancata per passare le vacanze natalizie in famiglia, e la sua presenza è stata sostituita da quella di Pierpaolo Pretelli e di. Una punta di criticità e di vena ...Al suo posto, nel ruolo di opinionisti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tra i vipponi nella Casa è presente Luca Onestini, ex fidanzato della Sorge. Tra loro, come noto, non scorre buon sangue.Soleil Sorge è la sostituta opinionista di Sonia Bruganelli durante la puntata del 26 dicembre del Grande fratello Vip. L'influencer dalla lingua tagliente ne ha per tutti e in ...