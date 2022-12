Qatargate | Eva Kaili si dichiara vittima | “Il mio cuore sanguina | sono stata tradita | non sapevo dei soldi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) “In caso sia rilasciata resterà in Belgio e combatterà fino a quando non sarà riconosciuta la sua innocenza”. Arlo è l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos, legale dell’eurodeputata del Pasok Eva, accusata nell’inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo di cui era vicepresidente di essere una delle pedine di Francesco Giorgi e di Antonio Panzeri per influenzare a suon di tangenti la politica a favore di Qatar e Marocco., l’avvvocato di Evaparla a nome della sua assistita Al Corriere della Sera il legale parla a nome della sua assistita e il quotidiano titola in prima persona, come se a parlare fosse direttamente lei, come probabilmente concordato con il legale: “Evain carcere sta vivendo un incubo, una catastrofe perché è innocente. L’unica persona che l’ha ...