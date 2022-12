Perché i prezzi del gas potrebbero restare bassi

Leggi su formiche

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nord Stream in manutenzione, sblocco di Yamal e nuove scoperte nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale: un quadro che si inserisce di diritto nel dossier energetico post guerra in Ucraina e che potrebbe concorrere a che idel gas restino. Nord Stream Gli investigatori nel Mar Baltico stanno approfondendo i rilievi sul gasdotto danneggiato: cinquecento milioni di dollari è la prima stima dei costi per la riparazione del tubo e il ripristino del flusso del gas. Per questa ragione i consulenti russi stanno valutando per quanto tempo i tubi danneggiati possono resistere all’esposizione all’acqua salata. È evidente che gli attacchi alla pipeline rendono tortuosa la ripresa delle relazioni russo-tedesche. Yamal Mosca ha detto ok a riprendere le forniture di gas naturale all’Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe, che generalmente scorre ...