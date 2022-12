Nel 2022 doppio dei giornalisti minacciati rispetto al 2021

Il Post

... ha specificato il viceministro Cirielli, 'Prima condannato, poi privato del passaporto e scarcerato e, infine, accolto nell'ambasciata italiana a Abu Dhabimaggio. Una triste vicenda, ...... consolidando la sua posizione di banca più grande in Spagna in termini di clienti e asset e con una posizione importantemercato europeo. Si tratta della quarta proroga del termine autoimposto ... I 25 articoli più letti sul Post nel 2022 Si aggira al 14% la percentuale di salvataggi da parte di navi Ong di fronte ai 101.127 migranti arrivati in Italia nel 2022. Dai porti assegnati sempre più a nord al divieto dei soccorsi multipli. Un ...Ripercorrendo tutta la stagione agonistica 2022 dell’atletica, che sta ormai per volgere al termine con le ultime gare su strada di fine anno, il tradizionale posto di riguardo per i colori azzurri l’ ...