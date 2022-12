Milano | vive da mesi in auto con le due figlie | “Ho un contratto a termine | non mi danno una casa Alloggio popolare? Ci vogliono anni”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una famiglia italiana, composta da Ignazio, manovale con, la moglie Monica e duedi 7 e 8, da maggio del 2022 vie in macchina in un parcheggio di Legnano. La donna ha trascorso la gravidanza dormendo in un magazzino e poi incon il papà e le due, prima di partorire Ethan il 6 dicembre scorso. Il piccolo, nato con alcune complicanze mediche, è al momento ricoverato in un ospedale di. Ignazio, con il suo, non riesce a dare garanzie per trovare una. Il comune di Legnano si è attivato per risolvere la situazione ma, al momento, l’unico vero aiuto è arrivato da amici e conoscenti della famiglia, ma soprattutto dall’Associazione Il Sole nel Cuore, ...

Il Fatto Quotidiano

... è proprio l a provincia di Bologna che risulta essere quella in cui simeglio in assoluto . ... Bolzano, Firenze, Siena, Trento, Aosta, Trieste,, Parma, Pisa, Cremona, Udine, Reggio Emilia, ...Perché non di solo calciol'uomo. E difatti lo 'spalma debiti' nella prima legge di bilancio ... Un- Catania, può arrivare a costare anche mille euro, andata e ritorno. Un- New York,... Milano, vive da mesi in auto con le due figlie: “Ho un contratto a termine, non mi danno una casa L'appello di Task Force Animalista, Zampette Felici Onlus, Anpana: "Accattonaggio, situazione fuori controllo. Regolamento da cambiare" ...I genitori vivono al freddo, in una tenda, nei pressi della stazione di San Donato e non se la sono sentita, al momento, di tenere con sè il figlio. La storia drammatica ha fatto il giro del web. Mamm ...