Milan | i dubbi di Pioli verso la Salernintana | la gestione di Theo Hernandez | ballottaggio in attacco

La Gazzetta dello Sport

... ma subito dopo (l'8 gennaio) è in programma un- Roma da veri brividi, che rischia di ... Per il futuro poi restano enormisulla situazione di Nicolò Zaniolo [VIDEO] , che sta diventando un ...DOLO -sul concorso in , scatta l' alla Procura. A lamentare presunti trattamenti di favore per un ... Michelee Alice Zanon , questi i due che hanno chiesto un intervento degli inquirenti ... Milan, dubbi davanti e sulla trequarti. Giroud scalpita, CDK si candida Salernitana-Milan è la gara che il 4 gennaio aprirà la 16a giornata ... e in quei giorni l'allenatore li valuterà per capire se schierarli dal primo minuto. I DUBBI - Il terzino è in ballottaggio con ...Milan, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè. Al momento per questioni extra campo, nell'attesa di rivederlo protagonista insieme ai suoi compagni.