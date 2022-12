Mi insultavano | e intanto lei Chi affonda Selvaggia Lucarelli | Ballando | finisce qua?

(Di martedì 27 dicembre 2022) "Mi ha sempre sofferta, metteva like alla gente che mi insultava".regala un'altra sciabolata a Carolyn Smith e infuoca ulteriormente la coda dicon le stelle. Alla vigilia della finalissima del talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la blogger e giornalista aveva scelto il Fatto quotidiano per togliersilche sassolino dalle scarpe, a partire dall'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, proseguendo con il rapporto tra i giudici per finire con il dubbio se continuare o meno, il prossimo anno, l'esperienza dietro ai banchi della giuria. La finale, vinta da Luisella Costamagna, ha generato nuove polemiche feroci. Laha contestato il verdetto, sottolineando come l'ex conduttrice di Agorà, a lungo infortunata e poi ripescata, abbia ...

Il Primato Nazionale

Se il peso, secondo loro, non era quello giusto cipubblicamente con frasi tipo '...a fare il punto della situazione è stato il procuratore federale Michele Rossetti , che ha ...... di schiena, e passando leper i loro sederi . Per non parlare di quando, mentre ... Che ieriè stata difesa dal presidente del Coni : "Non credo ci siano motivi per mettere in ... Qatargate: perquisito Marc Tarabella, l’eurodeputato ecosocialista che insultava Salvini (Video)