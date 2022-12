Lautaro non ha dubbi | ‘Resto all’Inter’

Fcinternews.it

... il Psg torna su Skriniar e cala il jolly commissione Va detto che il club pariginoè l'unico ...5 milioni di euro, eguagliando gli ingaggi top già concessi aMartinez e Brozovic. L'...... 'Ho fatto una squadra fortissima quest'anno, sevinco stavolta smetto di giocare. In attacco ho Ciro Immobile,Martinez e Domenico Berardi giocando a 10, ho fatto un attacco mostruoso. ... Lautaro: "Non ho giocato il Mondiale che volevo, ma sono felice. Avrei tirato il quinto rigore in... Come riportato dal profilo ufficiale Instagram di SkySport, esaminando i dati forniti da Football Benchmark, è Rafael Leao - con il valore attuale di 90,09 milioni di euro - il ...Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla Serie A tra ritorno in campo, il big match tra nerazzurri e partenopei e non solo ...