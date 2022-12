Incidente sul lavoro a Bollate | operaio 52enne muore in una ditta di demolizioni auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ennesimomortale sul. Undi 52 anni è morto questa mattina all’interno di unadi, la Riam di, nel Milanese. Dalle prime informazioni, si apprende che i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.57 per soccorrere l’uomo che era caduto in una pressa. L’è avvenuto infatti per cause ancora da accertare nei pressi di un compattatore che schiacciail cui metallo è destinato a essere riciclato. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 accorso sul posto: l’, di origine straniera, è deceduto dopo poco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.