Ibra scalpita | nella sua testa ha fissato la data per il ritorno in campo!

(Di martedì 27 dicembre 2022) Zlatanhimovic vede la luce in fondo al tunnel che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la stagione sportiva. Dopo l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore dello scorso maggio, lo svedese sta proseguendo il suo programma di recupero secondo i piani e a gennaio effettuerà altri esami strumentali per verificare la bontà delle sue condizioni fisiche.himovic Milan Champions League Come riporta Tuttosport,sualadel rientro è fissata: Milan–Tottenham, andegli ottavi di finale di Champions League che si giocherà il 14 febbraio a San Siro. La seconda parte di stagione è per antonomasia quella decisiva, quella dove ci si gioca tutto. Per il Milan, avere dalla propria parte una completa ...

Tre giorni dopo Ibrahimovic era sotto i ferri per l'ennesima sfida di una carriera no limits ed oraper tornare a giocare. Lo svedese ha raggiunto il Milan a Dubai per il ritiro ma parlando ......sinistro dal dottor Bertrand Sonnery - Cottet all'ospedale Jean Mermoz e il bomberper ... Ma come staLui dice di star bene, di migliorare giorno dopo giorno, confessa che il Milan gli ... Milan, Ibra scalpita per tornare in campo: ecco la possibile data del rientro Zlatan Ibrahimovic vuole tornare a giocare con il Milan. Vediamo di seguito la possibile data di rientro per lo svedese ...