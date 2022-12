Cristina Zambonini | la ragazza ' con tre cuori' | ' Adesso aiuto gli altri'

(Di martedì 27 dicembre 2022) 'Avevo promesso a me stessa: se andrà tutto bene, farò qualcosa per aiutare gli', dice sorridente, 35 anni. Nata a Domodossola , studi di Interior design al Politecnico di ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

'Avevo promesso a me stessa: se andrà tutto bene, farò qualcosa per aiutare gli altri', dice sorridente, 35 anni. Nata a Domodossola , studi di Interior design al Politecnico di Milano e all'Università di Singapore, una vita caratterizzata da grande forza e intenso coraggio. Sì, ..., la ragazza 'con tre cuori': 'Adesso aiuto gli altri' I tre cuori di Cristina Zambonini: doppio trapianto all’ospedale di Bergamo Il presidente, Sergio Mattarella, un anno fa, ha anche voluto premiarla per il suo impegno a favore degli altri "Avevo promesso a me stessa: se andrà tutto bene, farò qualcosa per aiutare gli altri", ...CAORLE - L'estate scorsa, mentre stava operando per la stagione estiva al Pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, un paziente si era rifiutato di ...