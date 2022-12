Ciclocross | Wout van Aert | “È stata una lotta di nervi | sono molto felice per la vittoria”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Grandissimapervana Zolder (Belgio) nella quinta tappa del Superprestige. Dopo una spettacolare battaglia contro l’olandese Mathieu van der Poel (i duerimasti da soli in testa praticamente dall’inizio alla fine della prova), il belga ha avuto la meglio in volata e ha così pareggiato i conti con il rivale di sempre (due vittorie a testa). “Tutta la gara èunadi– ha affermato il corridore della Jumbo-Visma subito dopo laodierna (fonte: Spaziociclismo) –. Mathieu ha spaccato presto la corsa e credo che entrambi sapessimo che oggi non ci si sarebbe mai staccati a vicenda. Nella seconda parte della corsa ero concentrato solo su quale tattica usare. Volevo fare una volata lunga quindi ho pensato che ...

A pochi giorni di distanza si rinnova il duello tra Van Aert e Mathieu Van der Poel: a Zolder però, nella tappa odierna del Superprestige, si impone il corridore belga. Già il primo giro marca la differenza tra i rivali e il resto dei corridori, Ancora enorme spettacolo in Belgio sulle strade del grandissimo ciclocross. Nella tappa di Zolder del Superprestige, è Wout Van Aert ad avere la meglio su Mathieu Van der Poel dopo un lunghissimo duel