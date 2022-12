(Di martedì 27 dicembre 2022) Per le tariffe dell'elettricità "arrivano finalmente buone notizie" mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi. E' la previsione di Davide, presidente di Nomisma Energia, secondo cui "...

Agenzia ANSA

Quanto al gas, ha spiegatoall'ANSA, è atteso "un aumento delledi dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo". . 27 dicembre 2022... il price cap è un'ottima assicurazione contro la speculazione", aggiunge, "ma non è la ... quindi, almeno però per i prossimi mesi ci si può consolare con prezzi delleche dovrebbero,... Bollette: Tabarelli, per luce atteso -25% e per gas +20% - Ultima Ora Per le tariffe dell'elettricità "arrivano finalmente buone notizie" mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi. (ANSA) ...Il prezzo del gas europeo continua la sua caduta del tutto incurante delle parole del ministro all’Energia e vicepremier russo, Aleksandr Novak, che ha minacciato di dirottare altrove ...