Calciomercato.com

È un giocatore importante, ha un passato anche al, ma ci sarà tanta concorrenza. Inoltre, tra i nomi degli attaccanti deldel Napoli, soprattutto se Osimhen dovesse lasciare il ...Lo dice l'attaccante delRobert Lewandowski in merito al vincitore del prossimo pallone d'oro. 'Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi Non dipende da me. Adesso gioca più ... Barcellona, il futuro di Busquets è sempre più in bilico Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – “Leo Messi è il favorito. Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappé, ndr), ma c’è solo un Mondiale che decide chi vincerà questa edi ...Il rapporto tra Messi e Lewandowski non sembra essere idilliaco, dopo il Pallone d'Oro del 2021 assegnato alla "Pulce". L'attaccante polacco, in quella circostanza, si sarebbe aspettato di vincere e a ...