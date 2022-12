App Immuni | il governo la cancella | dal 31 dicembre l' app di tracciamento Covid viene oscurata

la Repubblica

Dal prossimo 31 dicembre, sara' dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid - 19 e la relativa, che ha avuto la finalita' di allertare le persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi. Lo rende noto del Ministero della Salute, precisando che dalla stessa data ...Il ministero della salute ha fatto sapere che dal prossimo 31 dicembre 2022 l'ci saluterà per sempre. L'applicazione era stata lanciata, non senza polemiche, nel giugno del 2020 ed era stata utile per tracciare le persone che avevano contratto il Covid - 19 ed '... Covid, addio app Immuni, stop dal 31 dicembre Il prossimo 31 dicembre non si dirà addio solo al vecchio anno, ma anche alla nota e discussa app Immuni: interrotto il sistema di allerta per il Covi ...A partire dal 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute metterà fine all’app Immuni, introdotta in periodo pandemico per tracciare i contagi da Covid-19.