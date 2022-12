(Di martedì 27 dicembre 2022) di Michele Sanfilippo Quando Enricoha detto che gli occorrerebbe unaperil partito con ilo non ha capito cosa fare – cosa che, a onor del vero, gli capita spesso – o, più probabilmente, non osa dirlo. Il Pd, come molti altri partiti, è un organismo autoreferenziale. Privo di legami veri con coloro che dovrebbe rappresentare, vive di liturgie interne il cui solo scopo è il controllo del comitato direttivo, al cui interno militano, senza una vera approvazione degli elettori, persone che non verrebbero votate neppure dai parenti più stretti, come Matteo Orfini, Piero Fassino, Lorenzo Guerini, etc. Questo “concistoro” poi, attraverso i listini bloccati, fa eleggere in parlamento persone che, invece, verrebbero accolte a braccia aperte da elettori del centrodestra, ...

Il Fatto Quotidiano

La Costituzione del 1948, così strenuamente difesa, a volte da chi non l'ha mai davverointeramente, non esiste più. Studiamo che è composta da 139 articoli e da 18 (anzi, XVIII) disposizioni ......la presentò il 21 ottobre, Renzi il 25 ottobre nel 2015 e il 29 ottobre nel 2016, Gentiloni ... Dinanzi a tali consolidate cattive prassia poco, come detto lamentarsi rimproverando agli ... A Letta serve una bacchetta magica per ricucire il Pd col Paese: per me il da farsi è evidente Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La Costituzione italiana compie 75 anni. Approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre del 1947, venne promulgata il 27 dicembre seguente e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo ...