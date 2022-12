Tottenham | pari in rimonta sul Brentford grazie al solito Kane e a Højbjerg

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildel Gtech Stadium traapre la maratona del Boxing Day, 7 partite nel giorno di Santo Stefano che segnano il ritorno della Premier League dopo la pausa per il Mondiale. ...

Il del Gtech Stadium tra Brentford e apre la maratona del Boxing Day, 7 partite nel giorno di Santo Stefano che segnano il ritorno della Premier League dopo la pausa per il Mondiale. Ad aprire la giornata 17 arriva il tra Brentford e al termine di un match dalle mille emozioni che segna la sesta rimonta stagionale della formazione di Conte: 4 vittorie e 2 pareggi. Brentford - Tottenham 2-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23. Gli Spurs recuperano il doppio svantaggio, sfiorano il tris con la traversa di Kane e ripartono con un punto nel loro cammino in Premier League dopo la sosta mondiale.