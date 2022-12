Liverpool | primo gol in Premier League per Bajcetic

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilha vinto per 3-1 sul campo dell’Aston Villa e l’ha fatto anche grazie algol indiIlha vinto per 3-1 sul campo dell’Aston Villa e l’ha fatto anche grazie algol indicentro dopo appena due presenze per il 18enne mandato in campo da Klopp nella sfida di oggi per il boxing day in Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.