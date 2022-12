Lazio | Sarri recuperano Casale e Zaccagni In ripresa Hysaj

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ultimo giorno di riposo, poi si riparte. Lail 27 dicembre torna in campo., dopo il ritiro in Turchia e le amichevoli contro Galatasaray e Hatayaspor (entrambe vinte) e quella disputata in ...

Corriere dello Sport

Ultimo giorno di riposo, poi si riparte. Lail 27 dicembre torna in campo., dopo il ritiro in Turchia e le amichevoli contro Galatasaray e Hatayaspor (entrambe vinte) e quella disputata in Spagna con l'Almeria (persa), ritrova tutta ...La sosta Mondiale ha permesso al terreno dell'Olimpico di migliorare la propria condizione. Tutti i dettagli Maurizio, dopo le lamentale per le condizioni del terreno di gioco dell'Olimpico, può finalmente sorridere. Il campo, nella prima parte di stagione, era infatti stato tartassato dalle tante partite ... Sarri sgrida la Lazio: "Non mi siete piaciuti" La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il 16° turno di Serie A 22/23 vedrà scontrarsi, mercoledì 4 gennaio, Juventus e Cremonese: Carnesecchi in porta per i grigiorossi ...